СМИ: Экс-министру финансов Германии бросили в лицо фальшивый торт
Главе Свободной демократической партии (СвДП) Кристиану Линднеру, ранее занимавшему пост министра финансов Германии, бросили в лицо фальшивый торт. Об этом сообщает Bild.
Как пишет издание, инцидент произошёл 9 января в Грайфсвальде. В ходе предвыборного мероприятия женщина запустила в политика торт, попав ему в лицо.
По словам очевидцев, фальшивое кондитерское изделие было изготовлено из пены для бритья. Как пишет Bild, это подтвердил и сам Линднер, который попробовал торт на вкус и заявил, что это не крем.
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