СМИ: Экс-министру финансов Германии бросили в лицо фальшивый торт

Как пишет издание, инцидент произошёл 9 января в Грайфсвальде. В ходе предвыборного мероприятия женщина запустила в политика торт, попав ему в лицо.

По словам очевидцев, фальшивое кондитерское изделие было изготовлено из пены для бритья. Как пишет Bild, это подтвердил и сам Линднер, который попробовал торт на вкус и заявил, что это не крем.

Ранее несколько помидоров кинули в президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в регион Иль-де-Франс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».