Берлускони оставил своей последней спутнице 100 млн евро

Такое же наследство получит младший брат политика Паоло, а его соратнику Марчелло Делл'Утри достанутся 30 млн евро.

По данным Forbes, состояние Берлускони оценивалось 7,1 млрд долларов, большая часть этих средств приходится на долю в многомиллиардном холдинге Fininvest - это наследство двух старших детей умершего итальянского экс-премьера.

Сильвио Берлускони умер 12 июня в госпитале Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет. В апреле у него диагностировали лейкемию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

