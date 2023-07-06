Берлускони оставил своей последней спутнице 100 млн евро
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завещал своей последней спутнице жизни 33-летней Марте Фашине 100 млн евро, пишут «Известия».
Такое же наследство получит младший брат политика Паоло, а его соратнику Марчелло Делл'Утри достанутся 30 млн евро.
По данным Forbes, состояние Берлускони оценивалось 7,1 млрд долларов, большая часть этих средств приходится на долю в многомиллиардном холдинге Fininvest - это наследство двух старших детей умершего итальянского экс-премьера.
Сильвио Берлускони умер 12 июня в госпитале Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет. В апреле у него диагностировали лейкемию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru