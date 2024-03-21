СМИ: Демократы просили выйти из гонки кандидата, который был популярнее Байдена
Представители демократической партии США в 2020 году попросили выйти из гонки кандидата, который был популярнее Байдена. Как сообщает RT, об этом заявил американский консерватор и ведущий канала Рик Санчес.
Комментируя обвинения в электоральных манипуляциях, которые звучат в адрес организаторов выборов президента России, он сообщил, что четыре года назад официальные лица Демократической партии «провернули трюк» и добились нужных результатов.
«Партийные аппаратчики пообщались с такими людьми, как например, Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. И добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена», — сказал Санчес.
Он также указал, что занимающим выборную должность республиканцы могут забыть о политической карьере, если позволят себе критику в адрес экс-президента США Дональда Трампа.
Ранее Центральная избирательная комиссия РФ объявила официальные результаты президентских выборов в России. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru