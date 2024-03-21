СМИ: Демократы просили выйти из гонки кандидата, который был популярнее Байдена

Комментируя обвинения в электоральных манипуляциях, которые звучат в адрес организаторов выборов президента России, он сообщил, что четыре года назад официальные лица Демократической партии «провернули трюк» и добились нужных результатов.

«Партийные аппаратчики пообщались с такими людьми, как например, Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. И добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена», — сказал Санчес.

Он также указал, что занимающим выборную должность республиканцы могут забыть о политической карьере, если позволят себе критику в адрес экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ объявила официальные результаты президентских выборов в России. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

