СМИ: DeepSeek могла незаконно собирать данные OpenAI

По данным агентства, соответствующее расследование проводят американская корпорация Microsoft и разработчик ChatGPT компания OpenAI.

Источники Bloomberg утверждают, что осенью 2024 года служба безопасности Microsoft заметили извлечение крупного объёма данных. Он осуществлялся при помощи платного программного интерфейса OpenAI рядом лиц, предположительно связанных с китайской компанией.

«Microsoft и OpenAI расследуют, были ли указанные данные получены несанкционированным путём лицами, связанными со стартапом из КНР», - говорится в публикации.

Ранее китайская компания DeepSeek выпустила новую модель искусственного интеллекта, заявив, что её разработка дешевле западных аналогов и работает на менее продвинутых микрочипах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

