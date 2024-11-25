СМИ: Чехия может запретить двойное гражданство для россиян

В публикации говорится, что предложение уже получило поддержку парламентского комитета по безопасности и будет вынесена на утверждение высшего законодательного органа 3 декабря.

Отмечается, что в случае принятия новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года. При этом касаться нововведения будут лишь новых запросов на гражданство Чехии - тем, кто уже обладает российским и чешским паспортами, не потребуется отказываться от гражданства РФ.

По данным чешских СМИ, инициатива связана с проведением Россией спецоперации на Украине, а её необходимость объясняют требованиями национальной безопасности. При этом требование об отказе от российского гражданства может быть отменено после урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что с января 2024 года приобретённого российского гражданство лишились более 1,3 тысячи иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

