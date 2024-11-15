В Госдуму внесли законопроект о введении присяги гражданина РФ с 14 лет

Законопроект, предлагающий обязать россиян приносить присягу гражданина РФ с 14 лет, внесли в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

С соответствующей инициативой выступила группа депутатов из комитета по делам СНГ во главе с его председателем Леонидом Калашниковым. По мнению авторов законопроекта, в законе «О гражданстве Российской Федерации» следует изменить возраст присяги с нынешних 18 до 14 лет.

«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство... законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка, пишет RT.

