В Госдуму внесли законопроект о введении присяги гражданина РФ с 14 лет
Законопроект, предлагающий обязать россиян приносить присягу гражданина РФ с 14 лет, внесли в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
С соответствующей инициативой выступила группа депутатов из комитета по делам СНГ во главе с его председателем Леонидом Калашниковым. По мнению авторов законопроекта, в законе «О гражданстве Российской Федерации» следует изменить возраст присяги с нынешних 18 до 14 лет.
«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство... законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу», — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru