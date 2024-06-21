СМИ: Босния и Герцеговина, Черногория, Албания и Греция лишились электричества

В сообщении говорится, что из строя вышла «вся электроэнергетическая система», из-за чего не могут работать гидро и теплоэлектростанции.

Читатели Avaz утверждают, что исчезла вода, фиксируются перебои в работе интернета, на дорогах не работают светофоры.

Ранее, в Эквадоре полностью пропало электричество из-за аварии на линии электропередачи и последующего каскадного отключения генерирующих мощностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

