СМИ: Бобры в Чехии построили плотину, сэкономив 30 миллионов крон

В ландшафтном парке в чешских Брдах бобры построили плотину, которую планировали возвести местные власти. Об этом сообщило чешское радио.

По словам зоолога Иржи Влчека, бобры могут возводить плотины за одну-две ночи, в то время как людям для строительства требуется пройти длительный процесс получения разрешений, одобрения проектов и поиска финансирования.