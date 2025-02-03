СМИ: Бобры в Чехии построили плотину, сэкономив 30 миллионов крон

В ландшафтном парке в чешских Брдах бобры построили плотину, которую планировали возвести местные власти. Об этом сообщило чешское радио.

По словам зоолога Иржи Влчека, бобры могут возводить плотины за одну-две ночи, в то время как людям для строительства требуется пройти длительный процесс получения разрешений, одобрения проектов и поиска финансирования.

Бобры оставили без света четыре населенных пункта под Санкт-Петербургом

Экологи отметили, что бобры выбрали для плотины оптимальное место, что позволило местным властям сэкономить 30 миллионов чешских крон (около 121 миллиона рублей).

Это строительство также будет способствовать созданию благоприятных условий для обитателей водно-болотных угодий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Irinda
ТЕГИ:ЖивотныеЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры