СМИ: Беспилотник приблизился к американскому судну у берегов Йемена

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) приблизился к судну под флагом Соединенных Штатов в 50 морских милях к югу от города Моха. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

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Согласно данным, о приближении беспилотника сообщил контейнеровоз под американским флагом.

Ранее, 23 января, официальный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в разных провинциях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / YAHYA ARHAB
ТЕГИ:СШАЙемен

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