СМИ: Байден готовится выступить с обращением к нации

Это связано с распространением в США «омикрон»-штамма COVID-19. Глава государства расскажет о новых шагах Администрации для помощи сообществам.

Также Байден дополнит уже обнародованный «зимний план» вместе с «резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку».

Напомним, президент США представил новый план борьбы с коронавирусом в стране на период зимы. По его словам, новый план не включает возможность локдауна. Власти намерены сконцентрироваться на увеличении тестирований и вакцинации жителей страны.

