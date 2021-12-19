СМИ: Байден готовится выступить с обращением к нации
Американский президент Джо Байден готовится выступить с обращением, сообщает NBC News.
Это связано с распространением в США «омикрон»-штамма COVID-19. Глава государства расскажет о новых шагах Администрации для помощи сообществам.
Также Байден дополнит уже обнародованный «зимний план» вместе с «резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку».
Напомним, президент США представил новый план борьбы с коронавирусом в стране на период зимы. По его словам, новый план не включает возможность локдауна. Власти намерены сконцентрироваться на увеличении тестирований и вакцинации жителей страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru