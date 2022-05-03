Словакия будет просить для себя исключение из эмбарго на российскую нефть

Словакия, если Европейским союзом будет введено эмбарго на импорт нефти из России, с 2023 года начнет добиваться предоставления для себя исключения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра экономики республики Рихарда Сулика.

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По его словам, бесперебойное получение этого энергоресурса из России является жизненно важным вопросом для экономики страны, поскольку Москва 100% обеспечивает потребности словацких потребителей в нефти.

Европейский союз (ЕС) не сможет избежать негативного влияния нефтяного эмбарго, которое могут ввести в отношении России, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек на встрече с коллегами из ЕС.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СловакияНефть
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