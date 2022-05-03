Словакия будет просить для себя исключение из эмбарго на российскую нефть
Словакия, если Европейским союзом будет введено эмбарго на импорт нефти из России, с 2023 года начнет добиваться предоставления для себя исключения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра экономики республики Рихарда Сулика.
По его словам, бесперебойное получение этого энергоресурса из России является жизненно важным вопросом для экономики страны, поскольку Москва 100% обеспечивает потребности словацких потребителей в нефти.
Европейский союз (ЕС) не сможет избежать негативного влияния нефтяного эмбарго, которое могут ввести в отношении России, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек на встрече с коллегами из ЕС.
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