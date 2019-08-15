Скотленд-Ярд нашёл ещё одну жертву «Новичка»
В крови полицейского, прибывшего на место происшествия в Солсбери в марте 2018 года, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом сообщает Скотленд-Ярд, пишет ТАСС.
Отмечается, что пробы были взяты у правоохранителя сразу после инцидента. Симптомы отравления проявились, но в лёгкой форме, что указывало на небольшую дозу вещества класса «Новичок». Как отмечает RT, личность офицера полиции не раскрывается по его просьбе.
Напомним, отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они были найдены без сознания на скамье. По версии британской полиции, они подверглись отравлению нервно-паралитическим боевым веществом класса «Новичок». Лондон обвинил в инциденте Москву, однако никаких доказательств причастности России к отравлению за год с лишним найдено не было.
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