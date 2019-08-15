Скотленд-Ярд нашёл ещё одну жертву «Новичка»

В крови полицейского, прибывшего на место происшествия в Солсбери в марте 2018 года, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом сообщает Скотленд-Ярд, пишет ТАСС.

Отмечается, что пробы были взяты у правоохранителя сразу после инцидента. Симптомы отравления проявились, но в лёгкой форме, что указывало на небольшую дозу вещества класса «Новичок». Как отмечает RT, личность офицера полиции не раскрывается по его просьбе.

Полный провал. Лондон признал, что не смог доказать причастность России к делу Скрипалей

Напомним, отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они были найдены без сознания на скамье. По версии британской полиции, они подверглись отравлению нервно-паралитическим боевым веществом класса «Новичок». Лондон обвинил в инциденте Москву, однако никаких доказательств причастности России к отравлению за год с лишним найдено не было.

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