Скончался нобелевский лауреат по физике Уоррен Андерсон
31 марта 202023:58
Американский лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон скончался на 97 году жизни. Об этом сообщила The New York Times.
Как пишет издание, о смерти ученого рассказала его дочь.
По данным газеты, Нобелевскую премию по физику Андерсон получил в 1977 году "за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем".
Ранее сегодня сообщалось, что на 96-м году жизни умер автор пьесы «Покровские ворота» Леонид Зорин.
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