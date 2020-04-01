Скончался нобелевский лауреат по физике Уоррен Андерсон

Американский лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон скончался на 97 году жизни. Об этом сообщила The New York Times.

Как пишет издание, о смерти ученого рассказала его дочь.

По данным газеты, Нобелевскую премию по физику Андерсон получил в 1977 году "за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем".

Ранее сегодня сообщалось, что на 96-м году жизни умер автор пьесы «Покровские ворота» Леонид Зорин.







