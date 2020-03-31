Умер автор пьесы «Покровские ворота» Леонид Зорин

Драматург Леонид Зорин, автор пьесы «Покровские ворота» умер на 96-м году жизни. Об этом сообщила его вдова Татьяна Поспелова.

Леонид Зорин написал сценарии к фильмам таких режиссеров, как Эльдар Рязанов ( «Человек ниоткуда»), Виталий Мельников («Царская охота»). Огромный успех имел фильм Михаила Казакова «Покровские ворота», снятый по пьесе Зорина, сообщает RT.

Среди его известных пьес также «Варшавская мелодия», «Декабристы», «Карнавал».


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ФОТО: Владимир Песня//РИА Новости
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