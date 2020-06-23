Сирийские СМИ сообщили о новой воздушной атаке
23 июня 202022:10
Государственное телевидение в Сирии передало информацию о новых воздушных атаках в ряде регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости.
О происшествии сообщило местное агентство САНА. По данным агентства, сирийские ПВО в настоящий момент вынуждены отражать атаку, нацеленную на воздушное пространство в провинциях Сувейда и Дейр-эз-зор.
ПВО защищают города Тель-Сохон и Кабажеи. Цели и причины атаки остаются невыясненными.
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23 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru