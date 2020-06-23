Сирийские СМИ сообщили о новой воздушной атаке

Государственное телевидение в Сирии передало информацию о новых воздушных атаках в ряде регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Арабист: Аморальный Помпео преднамеренно ввергает сирийцев в голод

О происшествии сообщило местное агентство САНА. По данным агентства, сирийские ПВО в настоящий момент вынуждены отражать атаку, нацеленную на воздушное пространство в провинциях Сувейда и Дейр-эз-зор.

ПВО защищают города Тель-Сохон и Кабажеи. Цели и причины атаки остаются невыясненными.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Twitter/ @BabakTaghvaee1
ТЕГИ:Воздушное пространствоПВОСирия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры