Сирийские СМИ сообщили о новой воздушной атаке

О происшествии сообщило местное агентство САНА. По данным агентства, сирийские ПВО в настоящий момент вынуждены отражать атаку, нацеленную на воздушное пространство в провинциях Сувейда и Дейр-эз-зор.

ПВО защищают города Тель-Сохон и Кабажеи. Цели и причины атаки остаются невыясненными.



