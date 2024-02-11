Глава МИД Сирии заявил о готовности к войне с Израилем

Дипломат напомнил, что Сирия уже вела несколько войн с Израилем. По его словам, Дамаск готов вернуть Голанские высоты, захваченные еврейским государством в 1967 году.

«Сирия решит, когда и где», - сказал министр.

Израильская армия 29 января атаковала пригород Дамаска Сейида-Зейнаб, где располагался штаб иранских советников. По объекту нанесли три ракетных удара, передает «Радиоточка НСН».

