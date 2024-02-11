Глава МИД Сирии заявил о готовности к войне с Израилем
11 февраля 202418:46
Сирия готова к новой войне против Израиля, заявил в ходе пресс-конференции в Дамаске министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.
Дипломат напомнил, что Сирия уже вела несколько войн с Израилем. По его словам, Дамаск готов вернуть Голанские высоты, захваченные еврейским государством в 1967 году.
«Сирия решит, когда и где», - сказал министр.
Израильская армия 29 января атаковала пригород Дамаска Сейида-Зейнаб, где располагался штаб иранских советников. По объекту нанесли три ракетных удара, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru