«Singapore Airlines» объявила об отмене полётов в Москву

В сообщении говорится, что все авиарейсы между аэропортом «Чанги» в Сингапуре и аэропортами Москвы прекращаются по «операционным причинам».

В компании добавили, что пассажирам отменённых рейсов вернут стоимость авиабилетов.

Российская авиакомпания «Победа» объявила об отмене всех рейсов в Европу, пассажирам оформляется автоматически полный возврат денег, сообщает RT.