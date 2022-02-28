«Singapore Airlines» объявила об отмене полётов в Москву
Авиакомпания «Singapore Airlines» объявила о немедленном прекращении с 28 февраля рейсов по маршрутам «Сингапур - Москва» и «Москва - Сингапур», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что все авиарейсы между аэропортом «Чанги» в Сингапуре и аэропортами Москвы прекращаются по «операционным причинам».
В компании добавили, что пассажирам отменённых рейсов вернут стоимость авиабилетов.
Российская авиакомпания «Победа» объявила об отмене всех рейсов в Европу, пассажирам оформляется автоматически полный возврат денег, сообщает RT.
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