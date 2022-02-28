«Singapore Airlines» объявила об отмене полётов в Москву

Авиакомпания «Singapore Airlines» объявила о немедленном прекращении с 28 февраля рейсов по маршрутам «Сингапур - Москва» и «Москва - Сингапур», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу

В сообщении говорится, что все авиарейсы между аэропортом «Чанги» в Сингапуре и аэропортами Москвы прекращаются по «операционным причинам».

В компании добавили, что пассажирам отменённых рейсов вернут стоимость авиабилетов.

Российская авиакомпания «Победа» объявила об отмене всех рейсов в Европу, пассажирам оформляется автоматически полный возврат денег, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваСингапурАвиакомпанииАвиаперевозчикиАвиаперелеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры