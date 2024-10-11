Сикорский: Использование Starlink на Украине финансирует Польша
Единственным спонсором использования спутниковой связи Starlink на Украине является Польша. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский, пишет РИА Новости.
Министр отметил, что используемые Киевом модули не спонсирует владелец их компании-разработчика SpaceX миллиардер Илон Маск.
«Модули... финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей», — заявил Сикорский.
Между тем бойцы российской группировки войск «Днепр» с помощью ударных FPV-дронов уничтожили спутниковые антенны Starlink украинской армии на правом берегу Днепра, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru