Сикорский: Использование Starlink на Украине финансирует Польша

Единственным спонсором использования спутниковой связи Starlink на Украине является Польша. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский, пишет РИА Новости.

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Министр отметил, что используемые Киевом модули не спонсирует владелец их компании-разработчика SpaceX миллиардер Илон Маск.

«Модули... финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей», — заявил Сикорский.

Между тем бойцы российской группировки войск «Днепр» с помощью ударных FPV-дронов уничтожили спутниковые антенны Starlink украинской армии на правом берегу Днепра, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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