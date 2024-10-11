Сикорский: Использование Starlink на Украине финансирует Польша

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинских БПЛА Превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе в Феодосии не выявлено Вертолет в горах Непала не смог вылететь за погибшими российскими альпинистами Памятник Иосифу Сталину появится в Вологде Илон Маск представил беспилотное роботакси от Tesla