Швеция выделит $200 млн в рамках 14-го пакета помощи Украине

Швеция выделит Украине $200 млн (2,2 млрд крон) в рамках 14-го пакета помощи. Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии страны.

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В сообщении отмечается, что очередной пакет поддержки включает артиллерийские боеприпасы, запасные части, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для Stridsfordon 90.

Кроме основной части пакета Швеция намерена принять решения о мерах, «дополняющих прямую материальную поддержку». Правительство планирует передать Украине бронежилеты и карабины, вездеходы, носилки, приборы ночного видения и бинокли, а также зимнее снаряжение, оборудование для спутниковой связи.


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ФОТО: РИА Новости
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