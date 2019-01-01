Штурм парламента Грузии назвали попыткой госпереворота

Штурм парламента Грузии оппозиционными силами — это попытка государственного переворота, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Я считаю, что оппозиция готовится сорвать выборы. Осуществляется государственный переворот», — пояснил Гаврилов.

Депутат Госдумы отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.

Гаврилов напомнил, что депутаты из 23 стран собрались в Грузии, чтобы укрепить сотрудничество на основе ценностей православия.

Экстремистская оппозиция воспользовалась этой ситуацией для того, чтобы решить свои внутриполитические проблемы, передает РИА ФАН.

Сергей Гаврилов — председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций, руководитель Экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений Экспертного совета Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

