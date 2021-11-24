Шольц: «Правящая коалиция Германии сформирована»
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил о конце формирования правящей коалиции страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Коалиционный договор уже одобрили «Зелёные», Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), председателем которой является Шольц, и Свободная демократическая партия (СвДП).
«Мы сделаем все, чтобы все три партии одобрили это коалиционное соглашение в ближайшие десять дней»,— подчеркнул будущий канцлер.
Согласно соглашению, СДПГ получают пост канцлера, «Зелёные» пост вице-канцлера, а СвДП – министерства финансов.
Коалиционный договор включает в себя распределение министерских должностей, описывает сценарии развития внутренней и внешней политики и методы борьбы с коронавирусом.
По информации Spiegel Олаф Шольц будет избран на заседании Бундестага не позже 8 декабря 2021 года.
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