Шольц: «Правящая коалиция Германии сформирована»

«Мы сделаем все, чтобы все три партии одобрили это коалиционное соглашение в ближайшие десять дней»,— подчеркнул будущий канцлер.

Согласно соглашению, СДПГ получают пост канцлера, «Зелёные» пост вице-канцлера, а СвДП – министерства финансов.

Коалиционный договор включает в себя распределение министерских должностей, описывает сценарии развития внутренней и внешней политики и методы борьбы с коронавирусом.

По информации Spiegel Олаф Шольц будет избран на заседании Бундестага не позже 8 декабря 2021 года.

