Шольц: Необходимо сделать все для возвращения к договору о контроле над вооружениями

Так глава правительства ФРГ ответил на вопрос, понимает ли он опасения жителей Германии относительно возможности начала новой холодной войны и гонки вооружений.

Шольц указал, что Москва вышла из соглашений о контроле над вооружениями и теперь Запад должен быть настолько силён, чтобы на него невозможно было напасть.

Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного вооружения, заявил ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

