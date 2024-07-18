Шольц: Необходимо сделать все для возвращения к договору о контроле над вооружениями
Необходимо делать всё, для того чтобы в будущем ведущие державы смогли вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями, сообщил телеканалу ARD канцлер Германии Олаф Шольц.
Рябков заявил, что контроль над вооружениями стал заложником глубокой деградации отношений Москвы и Вашингтона
Так глава правительства ФРГ ответил на вопрос, понимает ли он опасения жителей Германии относительно возможности начала новой холодной войны и гонки вооружений.
Шольц указал, что Москва вышла из соглашений о контроле над вооружениями и теперь Запад должен быть настолько силён, чтобы на него невозможно было напасть.
Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного вооружения, заявил ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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