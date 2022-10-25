Посол РФ в США: Россия не собирается использовать ядерное оружие на Украине

Власти России не планировали и не планируют использовать ядерное оружие на территории Украины. Об этом заявил посол РФ США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

Антонов подчеркнул, что Россия неоднократно подчеркивала эту позицию. По его словам, никто из руководителей страны ни разу не заявлял о возможности использования оружия массового поражения.



Между тем, ранее Минобороны России выразило обеспокоенность, что Украина может применить «грязную бомбу», киевские же власти намекают на то, что Москва готовит провокацию.





