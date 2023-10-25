Шиитские группировки Ирака атаковали военную базу США в Сирии
Входящие в Исламское сопротивление Ирака шиитские группировки заявили об атаке военной базы США Хараб Аль-Джир, расположенной на северо-востоке Сирии. Об этом пишет РИА Новости.
Военную базу обстреляли из ракетной установки. Отмечается, что объект поражен прямым попаданием.
По данным Пентагона, с 17 по 24 октября военные базы США в Ираке и Сирии атаковали в общей сложности 13 раз.
В Центральном командовании вооруженных сил США уточнили, что в результате обстрелов пострадали 24 военнослужащих. Белый дом обвинил в атаках Иран и стоящие за ним группировки, отмечает «Радиоточка НСН».
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