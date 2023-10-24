По базе США в иракской провинции Анбар нанесли ракетный удар

База расположена на западе Ирака. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Комментариев от официальных лиц пока нет.

На прошлой неделе американские военные объекты в Ираке дважды подверглись нападению. В пятницу базу в районе Эрбиля атаковали беспилотники, в четверг произошел обстрел из реактивной системы залпового огня «Град».

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен потребовал от властей Ирака привлечь к ответственности организаторов и исполнителей атак. По его словам, Багдад обязан обеспечить безопасность американских объектов.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что за атаками на базы США стоит Иран, передает «Радиоточка НСН».

