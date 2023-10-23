Белый дом обвинил Иран в атаке на объекты США на Ближнем Востоке

За атаками на американские объекты в странах Ближнего Востока стоит Иран. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Пентагон решил развернуть на Ближнем Востоке батарею ПРО

Он отметил, что последнее время участились атаки на американские военные базы в Ираке и Сирии. За нападениями стоит Иран и поддерживаемые им группировки, считает Кирби.

Госдепартамент США 22 октября объявил об эвакуации части дипломатического персонала в Ираке. Решение коснется посольства в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле.

В минувшую пятницу американскую военную базу в районе Эрбиля атаковали беспилотники. В четверг объект США в иракской провинции Анбар обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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