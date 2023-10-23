Белый дом обвинил Иран в атаке на объекты США на Ближнем Востоке

Он отметил, что последнее время участились атаки на американские военные базы в Ираке и Сирии. За нападениями стоит Иран и поддерживаемые им группировки, считает Кирби.

Госдепартамент США 22 октября объявил об эвакуации части дипломатического персонала в Ираке. Решение коснется посольства в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле.

В минувшую пятницу американскую военную базу в районе Эрбиля атаковали беспилотники. В четверг объект США в иракской провинции Анбар обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град», сообщает «Радиоточка НСН».

