Белый дом обвинил Иран в атаке на объекты США на Ближнем Востоке
За атаками на американские объекты в странах Ближнего Востока стоит Иран. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что последнее время участились атаки на американские военные базы в Ираке и Сирии. За нападениями стоит Иран и поддерживаемые им группировки, считает Кирби.
Госдепартамент США 22 октября объявил об эвакуации части дипломатического персонала в Ираке. Решение коснется посольства в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле.
В минувшую пятницу американскую военную базу в районе Эрбиля атаковали беспилотники. В четверг объект США в иракской провинции Анбар обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru