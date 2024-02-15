Сенатор США: поддержка Украины республиканцами снижается под влиянием Трампа
Республиканцы в Сенате США под влиянием бывшего американского лидера Дональда Трампа не готовы оказывать поддержку Украине на том же уровне, что раньше, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла.
«Думаю, что снижение поддержки Украины почти полностью связано с тем, что наш кандидат на пост президента не считает это хорошей идеей. Он очень влиятельная фигура в нашей партии», — сказал законодатель.
По данным издания, год назад сенатор утверждал, что тенденция к снижению поддержки Киева среди республиканцев не является существенной, а также что он не повлияет на готовность отправлять Украине деньги и оружие.
С тех пор раскол в Республиканской партии стал более заметен: наиболее высокопоставленные и немолодые республиканцы до сих пор готовы оказывать помощь Киеву, однако более молодая часть их однопартийцев с этим не согласна.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что Палата представителей Конгресса США не станет голосовать за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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