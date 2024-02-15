Сенатор США: поддержка Украины республиканцами снижается под влиянием Трампа

«Думаю, что снижение поддержки Украины почти полностью связано с тем, что наш кандидат на пост президента не считает это хорошей идеей. Он очень влиятельная фигура в нашей партии», — сказал законодатель.

По данным издания, год назад сенатор утверждал, что тенденция к снижению поддержки Киева среди республиканцев не является существенной, а также что он не повлияет на готовность отправлять Украине деньги и оружие.

С тех пор раскол в Республиканской партии стал более заметен: наиболее высокопоставленные и немолодые республиканцы до сих пор готовы оказывать помощь Киеву, однако более молодая часть их однопартийцев с этим не согласна.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что Палата представителей Конгресса США не станет голосовать за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

