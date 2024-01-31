Сенатор Грэм заявил Цукербергу, что его руки в крови

Группа сенаторов в ходе слушаний в Конгрессе США обвинила основателя компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга в нежелании бороться с распространением вредоносного контента в соцсетях, пишет РИА Новости.

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«Господин Цукерберг, у вас и компаний перед нами - кровь на руках», - заявил сенатор Линдси Грэм.

Парламентарий объяснил, что имеет в виду детей, пострадавших от вредоносного контента в социальных сетях. Цукерберг и его топ-менеджеры дали показания по теме защиты подростков от «онлайн-эксплуатации сексуального характера».

По данным СМИ, Цукерберг строит подземное убежище в своем секретном комплексе на Гавайях. В его составе будет два особняка с 30 спальнями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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