Семья Варданяна заявила о первом его звонке за несколько недель после задержания
Один из бывших лидеров армян Нагорного Карабаха Рубена Варданян получил разрешение на звонок родным из азербайджанской тюрьмы, куда его поместили по обвинению в финансировании терроризма. Семья Варданяна в его Telegram-канале сообщила о том, что первый разговор с политиком состоялся через несколько недель после задержания.
В заявлении также говорится, что Варданян более двух недель был лишен также права переписки, отмечает RT.
Варданян рассказал близким, что все это время находился «в полной изоляции». По данным РБК, 5 апреля Варданян объявил голодовку. Таким образом он требовал, чтобы освободили армянских заключенных, в том числе и его. Родные опасаются, что его здоровье после акции может ухудшиться.
Варданян переехал в Нагорный Карабах в 2022 году, отказавшись от российского гражданства. После того, как регион перешел под контроль Азербайджана, Варданян попытался перебраться в Армению, но азербайджанские пограничники его задержали. По обвинению в финансировании терроризма ему грозит до 14 лет лишения свободы.
По решению Сабаильский районный суд Баку в январе срок ареста Варданяну продлили на четыре месяца.
Ранее власти Армении потребовали освободить задержанных Азербайджаном бывших и нынешних лидеров Нагорного Карабаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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