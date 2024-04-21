Семья Варданяна заявила о первом его звонке за несколько недель после задержания

В заявлении также говорится, что Варданян более двух недель был лишен также права переписки, отмечает RT.



Варданян рассказал близким, что все это время находился «в полной изоляции». По данным РБК, 5 апреля Варданян объявил голодовку. Таким образом он требовал, чтобы освободили армянских заключенных, в том числе и его. Родные опасаются, что его здоровье после акции может ухудшиться.

Варданян переехал в Нагорный Карабах в 2022 году, отказавшись от российского гражданства. После того, как регион перешел под контроль Азербайджана, Варданян попытался перебраться в Армению, но азербайджанские пограничники его задержали. По обвинению в финансировании терроризма ему грозит до 14 лет лишения свободы.

По решению Сабаильский районный суд Баку в январе срок ареста Варданяну продлили на четыре месяца.

Ранее власти Армении потребовали освободить задержанных Азербайджаном бывших и нынешних лидеров Нагорного Карабаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



