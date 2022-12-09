СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии в «антиукраинской деятельности»
СБУ заявила, что ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ Московского патриархата архиепископ Шумский Иов (в миру Виктор Смакоуз) подозревается в разжигании религиозной ненависти и «антиукраинской деятельности». Об этом Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале.
Сообщается, что сотрудникам ведомства удалось собрать бесспорные факты, подтверждающие антиукраинскую деятельность религиозного деятеля. При помощи анонимного аккаунта в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он якобы распространял материалы, порочащие национальную честь и достоинство граждан Украины, тем самым провоцируя религиозную вражду и ненависть.
Также представители СБУ отметили, что архиепископа Шумского Иова подозревают в нарушении равноправия лиц из-за их национальной принадлежности и по другим признакам.
Ранее советник Патриарха Московского и всея Руси и межведомственной рабочей группы РПЦ по координации помощи епархиям Донбасса и сопредельных территорий протоиерей Николай Балашов заявил, что обеспокоен возможным изгнанием монахов УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской лавры. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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