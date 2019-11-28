Саркози заявил об упадке Европы
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил об упадке Западной Европы. По его словам, которые цитирует газета Mundo, сейчас произошло смещение мировой оси с Запада на Восток, а кризис в Европе вызван устаревшими идеями.
«Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре — лишь 800 миллионов. Мы уже не мировая ось, и для этого есть демографические причины», — приводит слова политика RT.
По его мнению, Европе следует перестать быть неподвижной, она нуждается в движении вперёд. На сегодняшний день, по словам Саркози, есть «четыре Европы»: Шенгена, евро, обороны и союза. Для развития необходим отказ от старых концепций, подчеркнул экс-президент Франции.
Одним из признаков упадка Европы Саркози назвал избрание президентом США Дональда Трампа. По его словам, США приятно видеть сильной державой, однако у него есть сомнения, что «твитты могут сделать кого-либо сильным».
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