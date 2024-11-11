Самолет американской Spirit Airlines обстреляли при попытке приземлиться в Гаити
Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines был обстрелян при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе, Гаити, в понедельник. По данным источников газеты Miami Herald, в результате инцидента пострадал один человек.
Самолет был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Доминиканской Республике, где посадка прошла без дополнительных происшествий.
Гаити продолжает переживать острый социально-политический кризис, который усилился после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году.
С тех пор власти не смогли эффективно противостоять увеличившемуся влиянию бандитских группировок, которые контролируют значительные части страны, передает «Радиоточка НСН».
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