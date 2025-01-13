Рютте: Россия тратит на оборону эффективнее, чем страны НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе обсуждения с депутатами Европарламента признал, что Россия расходует значительно меньше средств на оборону, но делает это гораздо эффективнее, чем страны альянса.
Он отметил, что на аналогичные затраты Россия может приобрести значительно больше вооружений, поскольку в стране отсутствуют высокие зарплаты и бюрократия, а также создана военная экономика с переведенной на военные рельсы промышленностью.
Рютте подчеркнул, что за три месяца Россия произвела больше вооружений, чем все страны НАТО за целый год. Он также отметил, что для укрепления обороны европейским странам необходимо увеличить расходы на вооружение, в том числе за счет сокращения социальных выплат, таких как пенсии и здравоохранение.
По его мнению, повышение расходов на оборону требует перераспределения бюджета, а не повышения налогов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru