Рютте: Россия тратит на оборону эффективнее, чем страны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе обсуждения с депутатами Европарламента признал, что Россия расходует значительно меньше средств на оборону, но делает это гораздо эффективнее, чем страны альянса.

Он отметил, что на аналогичные затраты Россия может приобрести значительно больше вооружений, поскольку в стране отсутствуют высокие зарплаты и бюрократия, а также создана военная экономика с переведенной на военные рельсы промышленностью.