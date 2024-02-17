Россияне в январе вновь лидировали среди иностранцев по покупке жилья в Турции
Россияне в январе приобрели 555 лотов недвижимости в Турции и снова заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья в стране, передает ТАСС.
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Отмечается, что россиянам удалось сохранить лидерство на протяжении почти двух лет подряд. Помимо граждан РФ недвижимость в Турции активно приобретали иранцы и украинцы.
Чаще всего жилье приобретали в Анталье и Стамбуле. В этих городах за январь было продано 747 и 710 лотов соответственно.
Ранее СМИ сообщили, что Турция блокирует платежи с Россией в ручном режиме, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru