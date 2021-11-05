Россияне не пострадали при стрельбе у отеля в Канкуне

Российские туристы не пострадали при стрельбе, которая произошла у отеля в мексиканском курорте Канкуне, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заведующего консульским отделом России в Мексике Андрея Трояновского.

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По его словам, представители посольства связались с правоохранительными органами, где заявили, что россиян среди жертв перестрелки нет.

По данным прокуратуры, было зафиксировано столкновение между двумя враждующими группами наркоторговцев на пляже Баия Петемпич. Двое из преступников скончались от полученных ранений. Еще один человек пострадал. Во время стрельбы отдыхающие начали прятаться в близлежащих отеля.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье в городе Химки правоохранительные органы провели план «Перехват» после стрельбы, в результате которой скончался один человек, ещё один получил травмы.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ТуризмСтрельбаМексика
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