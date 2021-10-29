Семьи погибших при стрельбе в церкви в США в 2015 году получат компенсации до $7,5 млн
Власти США выплатят до $7,5 млн компенсаций семьям погибших и пострадавших при стрельбе в церкви в 2015 году в штате Южная Каролина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст страны.
Отмечается, что такое соглашение было достигнуто в рамках урегулирования гражданских исков по делу о стрельбе в церкве города Чарлстон. Суммы компенсаций будут варьироваться от $6 млн до $7,5 млн для каждого истца.
Истцы утверждали, что система ФСБ несвоевременно установила запрет на владению огнестрельным оружием нападавшему, в связи с чем ему удалось приобрести оружие.
В ходе стрельбы погибли 9 темнокожих прихожан церкви. Стрелявший - 21-летний американец - признал свою вину и заявил, что хотел таким образом посеять раздор между белыми и темнокожими жителями США.
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