Семьи погибших при стрельбе в церкви в США в 2015 году получат компенсации до $7,5 млн

Власти США выплатят до $7,5 млн компенсаций семьям погибших и пострадавших при стрельбе в церкви в 2015 году в штате Южная Каролина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст страны.

Отмечается, что такое соглашение было достигнуто в рамках урегулирования гражданских исков по делу о стрельбе в церкве города Чарлстон. Суммы компенсаций будут варьироваться от $6 млн до $7,5 млн для каждого истца.



Истцы утверждали, что система ФСБ несвоевременно установила запрет на владению огнестрельным оружием нападавшему, в связи с чем ему удалось приобрести оружие.



В ходе стрельбы погибли 9 темнокожих прихожан церкви. Стрелявший - 21-летний американец - признал свою вину и заявил, что хотел таким образом посеять раздор между белыми и темнокожими жителями США.

