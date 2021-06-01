Россия усилит авиасообщение с десятью странами

Число рейсов в Белоруссию достигнет 10 раз в неделю на взаимной основе. Количество рейсов по маршруту Москва-Афины увеличится на два в неделю, в Египет и Сербию будет летать семь рейсов в неделю. В остальные страны число рейсов увеличится на один в неделю.

Также возобновятся регулярные рейсы в Германию по маршруту Москва-Мюнхен. Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения с Великобританией.

