Россия усилит авиасообщение с десятью странами

Россия с 10 июня увеличивает число перелетов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Число рейсов в Белоруссию достигнет 10 раз в неделю на взаимной основе. Количество рейсов по маршруту Москва-Афины увеличится на два в неделю, в Египет и Сербию будет летать семь рейсов в неделю. В остальные страны число рейсов увеличится на один в неделю.

Также возобновятся регулярные рейсы в Германию по маршруту Москва-Мюнхен. Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения с Великобританией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаперевозкиАвиасообщение
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