Россия считает обсуждения о вступлении Армении в ЕС началом выходом из ЕАЭС
Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о начале процесса вступления в Европейский союз как первый шаг к выходу Еревана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он отметил, что российская сторона будет строить свою экономическую политику с учетом данного фактора.
Оверчук подчеркнул, что решение Армении о вступлении в ЕС является суверенным выбором страны, и она имеет право принимать такие решения.
В четверг правительство Армении поддержало законопроект, предложенный прозападными силами, о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу. Данный законопроект теперь предстоит рассмотреть парламенту страны, передает «Радиоточка НСН».
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