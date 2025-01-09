Россия считает обсуждения о вступлении Армении в ЕС началом выходом из ЕАЭС

Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о начале процесса вступления в Европейский союз как первый шаг к выходу Еревана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он отметил, что российская сторона будет строить свою экономическую политику с учетом данного фактора.

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Оверчук подчеркнул, что решение Армении о вступлении в ЕС является суверенным выбором страны, и она имеет право принимать такие решения.

В четверг правительство Армении поддержало законопроект, предложенный прозападными силами, о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу. Данный законопроект теперь предстоит рассмотреть парламенту страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзАрмения

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