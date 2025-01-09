Россия считает обсуждения о вступлении Армении в ЕС началом выходом из ЕАЭС

Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о начале процесса вступления в Европейский союз как первый шаг к выходу Еревана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он отметил, что российская сторона будет строить свою экономическую политику с учетом данного фактора.