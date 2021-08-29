Российский посол: талибы* помогали россиянам при эвакуации из Афганистана

Талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) помогали посольству России в погрузке россиян для эвакуации из Афганистана, сообщил российский посол в этой стране Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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По его словам, в дни вывоза россиян посольство превратилось в «филиал» аэропорта Кабула, где пассажиры проходили регистрацию и досмотр. Отсюда их автобусами доставили на вывозные рейсы, благодаря чему удалось избежать давки в воздушной гавани. Как отметил Жирнов, в погрузке пассажиров посольству помогали талибы.

Посольство РФ в Афганистане получило более 170 обращений для эвакуации.

Ране сообщалось о том, что Посольство РФ в Афганистане сформировало список из 170 человек, обратившихся в димведомство для эвакуации из страны.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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