СМИ: Талибы начали занимать аэропорт в Кабуле

Члены запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта. Об этом сообщают индийские журналисты, передает «Интерфакс».

Радикалы вошли на территорию военного сектора аэропорта. По информации СМИ, полный контроль над аэропортом талибы могут установить уже в субботу 29 августа.

При этом Пентагон утверждает, что все еще сохраняет контроль над воздушной гаванью. До 31 августа США должны закончить эвакуацию своих граждан из страны.