Российских разведчиков назвали виновными в пьянстве британских солдат в Европе

Шестеро британских военных были задержаны полицией и сняты с поезда в городе Йыгева рядом с эстонско-российской границей за пьянство и нарушения общественного порядка.

Издание The Mirror сообщает, что инцидент произошел в выходные. На агрессивное поведение солдат пожаловались пассажиры поезда.