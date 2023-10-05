Российские миротворцы свернули наблюдательные посты в Карабахе
Миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе свернул свои наблюдательные посты в нескольких районах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что свертывание наблюдательных постов завершилось вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Шушинском, Аскеранском и Мардакертском районах.
Нарушений в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано, подчеркнули в Минобороны.
Министерство иностранных дел РФ ранее заявило, что Москва продолжит помогать оставшимся в Нагорном Карабахе армянам. С 20 сентября местным жителям доставили около 200 тонн гуманитарных грузов.
На прошлой неделе президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ростех» начал поставки в войска артиллерийских орудий «Флокс»
- Путин: Россия начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан в октябре
- Путин: ВС РФ продвинулись на 12 участках в зоне спецоперации
- Путин: руководство России пока не определилось с будущим ЧВК
- Путин о крушении самолета Пригожина: в телах погибших нашли осколки гранат
- Контракты с Минобороны для участия в СВО заключили 335 тыс человек
- Директора фирмы задержали за взятку в два миллиона рублей
- Вучич заявил об откровенном разговоре с Зеленским в Испании
- Аксенов заверил, что Крыму не угрожает сухопутная операция ВСУ
- Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения военной помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru