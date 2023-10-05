Российские миротворцы свернули наблюдательные посты в Карабахе

В ведомстве уточнили, что свертывание наблюдательных постов завершилось вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Шушинском, Аскеранском и Мардакертском районах.

Нарушений в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано, подчеркнули в Минобороны.

Министерство иностранных дел РФ ранее заявило, что Москва продолжит помогать оставшимся в Нагорном Карабахе армянам. С 20 сентября местным жителям доставили около 200 тонн гуманитарных грузов.

На прошлой неделе президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

