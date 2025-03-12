Российские банки запустили в Турции оплату по QR-коду

Воспользоваться функцией смогут пользователи мобильного приложения банка. Расчеты выполняются в рублях с конвертацией в турецкую лиру без комиссии. Платеж не может быть меньше 10 рублей и больше 350 тысяч рублей.

Объявила о запуске в Турции оплаты по QR-коду и пресс-служба Сбера. Услуга станет доступна в конце марта 2025 года для всех клиентов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что сложности в банковских переводах между Москвой и Анкарой сохраняются. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

