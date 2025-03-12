Российские банки запустили в Турции оплату по QR-коду
Оплату по QR-коду в торговых центрах Турции запустил с 12 марта российской банк ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Воспользоваться функцией смогут пользователи мобильного приложения банка. Расчеты выполняются в рублях с конвертацией в турецкую лиру без комиссии. Платеж не может быть меньше 10 рублей и больше 350 тысяч рублей.
Объявила о запуске в Турции оплаты по QR-коду и пресс-служба Сбера. Услуга станет доступна в конце марта 2025 года для всех клиентов.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что сложности в банковских переводах между Москвой и Анкарой сохраняются. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Стрелкова опроверг сообщения о его самоубийстве
- Украинские власти отказались прекращать мобилизацию во время перемирия
- Российские банки запустили в Турции оплату по QR-коду
- Журналистке Кеворковой назначили штраф и освободили
- СМИ: В Московской области задержали замглавы администрации Дубны
- В Госдуме заявили, что России не выгодно соглашаться на простое перемирие
- Клещи массово проснулись в Подмосковье
- Зеленский прокомментировал отступление ВСУ в Курской области
- По факту удара ВСУ по заводу в Курской области возбудили уголовное дело
- Ранившего ножом одноклассников подростка отправили под домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru