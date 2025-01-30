Посол РФ в Турции рассказал о проблемах с банковскими переводами

Сложности в банковских переводах между Россией и Турцией сохраняются, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Алексей Ерхов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Да, сложности есть, и они затрагивают и турецких, и российских деловых людей», — поделился дипломат.

По словам Ерхова, с трудностями столкнулись даже те, кто не нарушает санкционный режим.

Ранее посол заявлял, что в банках Турции участились случаи «выдавливания» компаний, которые занимаются транзитом товаров в РФ, а также зафиксированы блокировки переводов и закрытие счетов. Кроме того, по словам дипломата, турецких бизнесменов пытались шантажировать из-за взаимодействия с Россией, пишет Ura.ru.

