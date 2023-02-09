Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек

Число погибших при землетрясениях в Турции составило 17 134 человека. Об этом сообщило управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясения в Турции и Сирии. Возможны ли подземные толчки на Кавказе?

Отмечается, что ранены 70 347 человек. Других подробностей не приводится.

Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, который ранее спрогнозировал серьезное землетрясение в южной части Турции на границе с Сирией, заявил, что крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЗемлетрясение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры