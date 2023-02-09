Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек
Число погибших при землетрясениях в Турции составило 17 134 человека. Об этом сообщило управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
Отмечается, что ранены 70 347 человек. Других подробностей не приводится.
Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, который ранее спрогнозировал серьезное землетрясение в южной части Турции на границе с Сирией, заявил, что крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону.
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