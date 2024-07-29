Рогозин призвал освободить «вагнеровцев» и вернуть в Россию
Тела бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в столкновениях с повстанцами туарегов в Мали, должны быть возвращены в Россию. Он также подчеркнул необходимость обеспечения возвращения живыми тех, кто оказался в плену. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — считает Рогозин.
28 июля агентства Reuters и AP распространили заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).
В нем утверждается, что в ходе боевых действий в городе Тинзауатен на севере Мали, недалеко от границы с Алжиром, 25 и 26 июля туареги «полностью разгромили колонну малийской армии и российских наемников», захватив их автомобили и бронетехнику, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru