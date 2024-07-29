Рогозин призвал освободить «вагнеровцев» и вернуть в Россию

Тела бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в столкновениях с повстанцами туарегов в Мали, должны быть возвращены в Россию. Он также подчеркнул необходимость обеспечения возвращения живыми тех, кто оказался в плену. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — считает Рогозин.