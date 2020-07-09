TikTok дал сбой
В социальной сети TikTok произошел технический сбой. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, неполадки наблюдаются у пользователей платформы в разных странах. В частности, более 90% пользователей отмечают проблемы с проигрыванием видео. Также около 2% не могут войти в аккаунт.
Агентство опирается на сайт Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов. Отмечается, что о сбоях появилась информация около 21.00 (мск). О неполадках сообщают пользователи США и Европы.
Платформа TikTok, где пользователи делятся короткими видео, сегодня является одной из самых популырных в мире. По данным агентства, она находится на третьем месте по числу пользователей, уступая Facebook и Instagram.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru