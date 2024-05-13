Рекламный щит упал в Мумбаи во время пыльной бури, есть погибшие

Минимум четыре человека погибли в Мумбаи в результате падения рекламного щита. Об этом сообщает The Hindustan Times.

В Иркутске из-за сильного ветра возникла пыльная буря

Как пишет газета, индийский город накрыли пыльные бури с сильными дождями. Из-за ветра рекламный щит в районе Гаткопар упал прямо на бензоколонку, где находились люди.

Сообщается минимум о четырёх погибших, ещё 64 человека пострадали. Уточняется, что всего под завалами могут находиться около 100 человек.

Ранее в Москве сильный ветер, порывы которого достигали 16 м/с, повалил деревья и разрушил несколько конструкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:ПогибшиеОбрушениеИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры