Рекламный щит упал в Мумбаи во время пыльной бури, есть погибшие
Минимум четыре человека погибли в Мумбаи в результате падения рекламного щита. Об этом сообщает The Hindustan Times.
Как пишет газета, индийский город накрыли пыльные бури с сильными дождями. Из-за ветра рекламный щит в районе Гаткопар упал прямо на бензоколонку, где находились люди.
Сообщается минимум о четырёх погибших, ещё 64 человека пострадали. Уточняется, что всего под завалами могут находиться около 100 человек.
Ранее в Москве сильный ветер, порывы которого достигали 16 м/с, повалил деревья и разрушил несколько конструкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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