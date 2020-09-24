Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию президента РФ направил российский писатель Сергей Комков. Об этом сообщает РИА Новости.
К слову, ранее на Нобелевскую премию мира – за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире» – был выдвинут и американский коллега Путина - Дональд Трамп. Как сообщает телеканал Fox News, его кандидатуру предложил депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.
В письме Нобелевскому комитету он заявил, что администрация Дональда Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. Тибринг-Гедде подчеркнул, что «поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания», напоминает RT.
Кроме того, на получение Нобелевской премии мира выдвинули и оппозиционера Алексея Навального. Об этом на своей странице в Facebook сообщил социолог в Ратгерском университете Сергей Ерофеев.
«Про Алексея Навального теперь еще и такая новость: сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира», — написал Ерофеев.
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