Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

К слову, ранее на Нобелевскую премию мира – за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире» – был выдвинут и американский коллега Путина - Дональд Трамп. Как сообщает телеканал Fox News, его кандидатуру предложил депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.

В письме Нобелевскому комитету он заявил, что администрация Дональда Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. Тибринг-Гедде подчеркнул, что «поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания», напоминает RT.

Кроме того, на получение Нобелевской премии мира выдвинули и оппозиционера Алексея Навального. Об этом на своей странице в Facebook сообщил социолог в Ратгерском университете Сергей Ерофеев.

«Про Алексея Навального теперь еще и такая новость: сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира», — написал Ерофеев.



