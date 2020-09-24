Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию президента РФ направил российский писатель Сергей Комков. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса

К слову, ранее на Нобелевскую премию мира – за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире» – был выдвинут и американский коллега Путина - Дональд Трамп. Как сообщает телеканал Fox News, его кандидатуру предложил депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.

В письме Нобелевскому комитету он заявил, что администрация Дональда Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. Тибринг-Гедде подчеркнул, что «поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания», напоминает RT.

Кроме того, на получение Нобелевской премии мира выдвинули и оппозиционера Алексея Навального. Об этом на своей странице в Facebook сообщил социолог в Ратгерском университете Сергей Ерофеев.

«Про Алексея Навального теперь еще и такая новость: сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира», — написал Ерофеев.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры