Путин поздравил папу Римского с 85-летием

Как отметил Путин, глава католической церкви посвятил всю жизнь «продвижению высоких духовных и нравственных ценностей».

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей», — указал президент.

Российский лидер выразил уверенность, что РФ и Римско-католическая церковь совместно могут сделать многое «для защиты прав и интересов христиан, а также для обеспечения межконфессионального диалога».

Путин направил Франциску скульптурный портрет писателя Федора Достоевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

«От души желаю Вам доброго здоровья, благополучия и неизменных успехов в Вашей благородной и ответственной миссии», — добавил российский президент.

