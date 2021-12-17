Путин поздравил папу Римского с 85-летием
Президент Владимир Путин поздравил папу Римского Франциска с 85-летием. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
Как отметил Путин, глава католической церкви посвятил всю жизнь «продвижению высоких духовных и нравственных ценностей».
«Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей», — указал президент.
Российский лидер выразил уверенность, что РФ и Римско-католическая церковь совместно могут сделать многое «для защиты прав и интересов христиан, а также для обеспечения межконфессионального диалога».
Путин направил Франциску скульптурный портрет писателя Федора Достоевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
«От души желаю Вам доброго здоровья, благополучия и неизменных успехов в Вашей благородной и ответственной миссии», — добавил российский президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru